Некоторые украинские специалисты в Польше могут получить до 1 500 долларов: что для этого нужно

Украинские медицинские работники, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 г., могут воспользоваться уникальной возможностью финансовой и административной поддержки благодаря программе CARE Poland.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Отмечается, что эта инициатива предоставляет медсестрам и акушеркам ваучеры на сумму до 1500 долларов США для развития их карьеры в польской системе здравоохранения.

Что предлагает программа?

Покрытие расходов на нострификации дипломов. Оплата за обучение в польских университетах. Финансирование курсов польского языка на уровне B1/B2.

Также участники программы получат административную поддержку в подготовке заявлений в польские образовательные учреждения и поставщики языковых курсов.

Кто может подать заявку?

Претендовать на участие в программе могут граждане Украины, которые:

приехали в Польшу после начала полномасштабной войны,

имеют временную защиту или другой легальный статус,

квалификацию медсестры или акушерки с минимум трехлетним опытом работы за последние пять лет,

владеют польским языком на уровне A1-A2 и готовы совершенствовать его.

Сообщается, что заявки на участие в программе принимаются до 31 декабря 2024 года.

Отмечается, что эта инициатива направлена на поддержку профессионального развития украинских медиков, а также на их интеграцию в польское общество через обучение, языковую подготовку и трудоустройство.

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