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Деякі стратегічні енергооб'єкти повинні повернутися під контроль України, - Зеленський

Неділя 27 серпня 2023 22:38
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Деякі стратегічні енергооб'єкти повинні повернутися під контроль України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна повинна повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "1+1".

Відповідаючи на питання про те, чи повертатиме Україна собі підприємства, які колись дісталися олігархам "в епоху стрімкого накопичення капіталу", голова держави зазначив, що там, де це дозволяє закон, повертати треба. Водночас там, де це неможливо - це питання часу.

Зеленський додав, що це дуже важливо в умовах, коли Україні треба забезпечити надійність енергетики взимку.

"Якщо люди в окопах, а їхні діти, жінки, вони не знають, що робити, коли світла немає, води немає, життя немає, по суті. Він повинен думати і не ділити свій мозок на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися І якщо це можна - сконцентруватися на перемозі, на полі бою. І це дуже важливо", - заявив він.

Президент додав, що є підприємства, на які "ми не можемо зайти і гарантувати їхню безпеку".

"Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків... Це ніяка не революція. І це абсолютно вимога воєнного часу. Я не кажу навіть про те, що за законом можемо", - заявив він.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

Окрім того, нещодавно через злочинні дії російських окупантів на Запорізькій атомній електростанції на четвертому енергоблоці стався інцидент із витоком води з першого контуру до другого. Радіологічного викиду в довкілля не було.

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Володимир Зеленський Запорізька АЕС Війна Росії проти України
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