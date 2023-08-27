ua en ru
Вс, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль Украины, - Зеленский

Воскресенье 27 августа 2023 22:38
UA EN RU
Некоторые стратегические энергообъекты должны вернуться под контроль Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина должна вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "1+1".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина возвращать себе предприятия, которые когда-то достались олигархам "в эпоху стремительного накопления капитала", глава государства отметил, что там, где это позволяет закон, возвращать надо. В то же время там, где это невозможно - это вопрос времени.

Зеленский добавил, что это очень важно в условиях, когда Украине надо обеспечить надежность энергетики зимой.

"Если люди в окопах, а их дети, женщины, они не знают, что делать, когда света нет, воды нет, жизни нет, по сути. Он должен думать и не делить свой мозг на все. Семья очень важна, но надо сконцентрироваться и если это можно - сконцентрироваться на победе, на поле боя. И это очень важно", - заявил он.

Президент добавил, что есть предприятия, на которые "мы не можем зайти и гарантировать их безопасность".

"Некоторые энергетические объекты должны вернуться под контроль государства, чтобы не было тех или иных рисков... Это никакая не революция. И это абсолютно требование военного времени. Я не говорю даже о том, что по закону можем", - заявил он.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.

Кроме того, недавно из-за преступных действий российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции на четвертом энергоблоке произошел инцидент с утечкой воды из первого контура в другой. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Запорожская АЭС Война России против Украины
NEWS
Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
Может ли Украина воевать в долгую? Зеленский назвал условие и упомянул об Израиле
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги