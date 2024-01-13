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Деякі споживачі зловживали забороною на відключення боржників, щоб не платити за комуналку, - Галущенко

Субота 13 січня 2024 20:17
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Деякі споживачі зловживали забороною на відключення боржників, щоб не платити за комуналку, - Галущенко Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Деякі споживачі почали зловживати забороною на відключення боржників та не сплачували свої рахунки за комунальні послуги.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми побачили, що, на жаль, деякі скажімо як побутові, так і не побутові споживачі почали використовувати цю заборону для того, щоб не платити. Тому це нечесно. Особливо це нечесно, коли я дивлюся, що прифронтові регіони, що платять більше ніж області, які не дотичні до безпосередніх бойових дій. Я вважаю, це як мінімум не справедливо", - сказав він.

Міністр наголосив, що від надходження коштів за спожиту електроенергію залежить якість і швидкість відновлення електропостачання після негоди.

Галущенко підкреслив, що скасування заборони на відключення боржників не означає те, що постачальники почнуть всіх відключати.

"Це як мінімум має покращити платіжну дисципліну особливо коли мова йде про те, коли не можна пояснити коли це просто ти зловживаєш тим, що є можливість не платити", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше голова Нацкомісії з регулювання енергетики Костянтин Ущаповський заявив, що дозвіл на відключення боржників - це необхідний крок для забезпечення нормальної роботи енергосистеми.

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Герман Галущенко Електроенергія
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