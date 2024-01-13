ua en ru
Сб, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Некоторые потребители злоупотребляли запретом на отключение должников, чтобы не платить за коммуналку, - Галущенко

Суббота 13 января 2024 20:17
UA EN RU
Некоторые потребители злоупотребляли запретом на отключение должников, чтобы не платить за коммуналку, - Галущенко Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Некоторые потребители начали злоупотреблять запретом на отключение должников и не платили свои счета за коммунальные услуги.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы увидели, что, к сожалению, некоторые скажем как бытовые, так и не бытовые потребители начали использовать этот запрет для того, чтобы не платить. Поэтому это нечестно. Особенно это нечестно, когда я смотрю, что прифронтовые регионы платят больше чем области, которые не причастны к непосредственным боевым действиям. Я считаю, это как минимум не справедливо", - сказал он.

Министр подчеркнул, что от поступления средств за потребленную электроэнергию зависит качество и скорость возобновления электроснабжения после ненастья.

Галущенко подчеркнул, что отмена запрета на отключение должников не означает, что поставщики начнут всех отключать.

"Это как минимум должно улучшить платежную дисциплину особенно когда речь идет о том, когда нельзя объяснить, когда это просто ты злоупотребляешь тем, что есть возможность не платить", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Герман Галущенко Электроэнергия
NEWS
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
"Кинжалы", крылатые ракеты и не только. Россия массированно атаковала Украину: что известно
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту