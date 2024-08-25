Деякі сім'ї можуть отримати 3 тисячі гривень допомоги на дитину: хто саме

Деякі сім'ї в Україні можуть отримати грошову допомогу на дитину у розмірі 3 тисяч гривень. Йдеться про одиноких батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Право на виплати на утримання дитини мають:
Розмір виплат у 2024 році становить:
Подати заяву на оформлення виплат можна онлайн. Для цього на порталі "Дія" необхідно знайти розділ "Допомога на дитину одинокій матері або батьку". На сторінці "Послуги" потрібно натиснути "Подати заяву" та пройти авторизацію. Потрібно вказати підставу для отримання виплат та необхідні дані. Крім того, необхідно прикріпити скановані копії довідки закладу освіти, а потім підписати "Дія.Підписом".
Подати заяву на отримання послуги можна і офлайн, звернувшись до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які перші документи потрібно оформити дитині та як зробити.
Також РБК-Україна пояснювало, хто має право отримати статут "дитина війни" та що для цього потрібне.
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