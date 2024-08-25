Некоторые семьи могут получить 3 тысячи гривен помощи на ребенка: кто именно

Некоторые семьи могут получить денежную помощь на ребенка в размере 3 тысяч гривен. Речь идет об одиноких родителях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Право на выплаты на содержание ребенка имеют:
Размер выплат в 2024 году составляет:
Подать заявление на оформление выплат можно онлайн. Для этого на портале "Дія" нужно найти раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу". На странице "Услуги" нужно нажать "Подать заявление" и пройти авторизацию. Следует указать основание для получения выплат и необходимые данные. Кроме того, необходимо прикрепить сканированные копии справки учебного заведения, а затем подписать "Дія.Підписом".
Подать заявление на получение услуги можно и офлайн, обратившись в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие первые документы нужно оформить ребенку и как сделать.
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