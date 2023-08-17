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Деякі райони Миколаєва сьогодні залишаться без води: в чому причина

Фото: у жителів Миколаєва сьогодні може не бути води через аварію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У деяких районах Миколаєва сьогодні, 17 серпня, не буде води орієнтовно до 20:00. Причина - аварія на водопровідній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївводоканал".

Як зазначається, подачу централізованого водопостачання припинено по проспекту Центральному - від вулиці Рюміна до вулиці Генерала Карпенка та у мікрорайоні Сухий Фонтан.

Також води не буде у Корабельному районі від вулиці Металургів до вулиці Торгової та між проспектом Богоявленський та вулицею Рибна.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, у Миколаєві також тимчасово було відсутнє водопостачання або подача здійснювалася зі зниженим тиском через аварію на водопровідній мережі.

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МиколаївВодопостачання