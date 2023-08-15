У жителів Миколаєва сьогодні може не бути води: в чому причина
Фото: у жителів Миколаєва сьогодні може не бути води через аварію (Getty Images)
У вівторок, 15 серпня, у Миколаєві тимчасово може бути відсутнє водопостачання або подача здійснюватиметься зі зниженим тиском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївводоканал".
"Зараз і орієнтовно до 19 години, в місто подається вода з пониженим тиском. Можливо в окремих районах взагалі буде відсутня. Причина - аварія на водопровідній мережі", - йдеться в повідомленні.
У "Миколаївводоканалі" зазначили, що фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.