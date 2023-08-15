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У жителів Миколаєва сьогодні може не бути води: в чому причина

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Миколаїв, Вівторок 15 серпня 2023 13:00
У жителів Миколаєва сьогодні може не бути води: в чому причина Фото: у жителів Миколаєва сьогодні може не бути води через аварію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 15 серпня, у Миколаєві тимчасово може бути відсутнє водопостачання або подача здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївводоканал".

"Зараз і орієнтовно до 19 години, в місто подається вода з пониженим тиском. Можливо в окремих районах взагалі буде відсутня. Причина - аварія на водопровідній мережі", - йдеться в повідомленні.

У "Миколаївводоканалі" зазначили, що фахівці роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити водопостачання з достатнім тиском.

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Миколаїв Водопостачання
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