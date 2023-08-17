Деякі райони Миколаєва сьогодні залишаться без води: в чому причина
У деяких районах Миколаєва сьогодні, 17 серпня, не буде води орієнтовно до 20:00. Причина - аварія на водопровідній мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївводоканал".
Як зазначається, подачу централізованого водопостачання припинено по проспекту Центральному - від вулиці Рюміна до вулиці Генерала Карпенка та у мікрорайоні Сухий Фонтан.
Також води не буде у Корабельному районі від вулиці Металургів до вулиці Торгової та між проспектом Богоявленський та вулицею Рибна.
Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, у Миколаєві також тимчасово було відсутнє водопостачання або подача здійснювалася зі зниженим тиском через аварію на водопровідній мережі.
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