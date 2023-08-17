Некоторые районы Николаева сегодня останутся без воды: в чем причина

В некоторых районах Николаева сегодня, 17 августа, не будет воды ориентировочно до 20:00. Причина - авария на водопроводной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевводоканал".

Как отмечается, подача централизованного водоснабжения прекращена по Центральному проспекту - от улицы Рюмина до улицы Генерала Карпенко и в микрорайоне Сухой Фонтан.

Также воды не будет в Корабельном районе от улицы Металлургов до Торговой и между проспектом Богоявленский и улицей Рыбная.