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Некоторые районы Николаева сегодня останутся без воды: в чем причина

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Николаев, Четверг 17 августа 2023 11:10
Некоторые районы Николаева сегодня останутся без воды: в чем причина Фото: у жителей Николаева сегодня может не быть воды из-за аварии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В некоторых районах Николаева сегодня, 17 августа, не будет воды ориентировочно до 20:00. Причина - авария на водопроводной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевводоканал".

Как отмечается, подача централизованного водоснабжения прекращена по Центральному проспекту - от улицы Рюмина до улицы Генерала Карпенко и в микрорайоне Сухой Фонтан.

Также воды не будет в Корабельном районе от улицы Металлургов до Торговой и между проспектом Богоявленский и улицей Рыбная.

Напомним, во вторник, 15 августа, в Николаеве также временно отсутствовало водоснабжение или подача осуществлялась с пониженным давлением из-за аварии на водопроводной сети.

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Николаев Водоснабжение
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