Деякі області України накриє сніг: де чекати опадів сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, у західних і північних областях місцями невеликий сніг. У східній та південно-східній частинах помірний сніг. На решті території без опадів.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: вдень від 0 до -2, вночі -3 -5 градусів;

на сході: вдень 0 +3, а вночі -5 -8 градусів;

на півдні: вдень від +3 до +5, вночі -4 -6 градусів;

на заході: вдень від +1 до -1, а вночі -3 -5 градусів;

у центрі: вдень 0 +2, вночі від -5 до -8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -3 -5.