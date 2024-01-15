Некоторые области Украины накроет снег: где ждать осадков сегодня

Погода в Украине сегодня, 15 января, будет со снегом, но не везде. В некоторых областях ожидается плюсовая температура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях местами небольшой снег. В восточной и юго-восточной части умеренный снег. На остальной территории без осадков.
На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе Украины местами порывы до 15-20 м/с.
Столбики термометров покажут:
В столице сегодня облачно, местами небольшой снег. На дорогах города гололедица.
Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем в Киеве будет от 0 до -2 градуса, а ночью -3 -5.
Напомним, ранее синоптики предупредили о снегопадах и метелях в Карпатах 14 и 15 января. В горах есть угроза схождения снежных лавин.
Украинцев призывают не ходить в горы из-за непогоды.
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