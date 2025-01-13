Деякі літери у номерах авто "писати" не можна: які символи заборонені в Україні

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Що відомо про заборону в номерних знаках деяких літер, емблем і символів

У ГСЦ МВС нагадали, що 21 квітня 2023 року постанова Кабінету міністрів України №367 внесла деякі зміни до іншої постанови - №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".

Відтоді, згідно із законодавством, під заборону потрапили літери латинського алфавіту "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку машини має натяк на символіку повномасштабного воєнного російського вторгнення на територію України.

Йдеться про використання цих літер:

або окремо

або у словах, написаних кирилицею, замість "З", "С", "В", "Ф"

Приклади вживання літер на індивідуальних номерних знаках (інфографіка: hsc.gov.ua)

Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Крім того, на українських номерних знаках не може бути:

емблем органів держави-терориста

емблем Збройних сил РФ (сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо)

"Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться", - зауважили у Головному сервісному центрі МВС.

Ціна індивідуальних номерних знаків і коли у виготовленні можуть відмовити

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу, який виготовляється за індивідуальним замовленням власника.

Напис на ньому:

унікальний

не може повторюватись

"Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено й виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію", - пояснили у МВС.

Згідно з правилами оформлення індивідуальних номерних знаків, вартість їхнього виготовлення така:

300 гривень - три символи (мінімальне замовлення)

90 гривень - кожний наступний (до восьми символів)

500 гривень - графічний елемент

340,02 гривень - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто)

154,80 гривень - вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла)

Окремо зазначається вартість логістичних витрат ДП "ІНФОТЕХ" - доставки на відділення "Нової Пошти" - 500 гривень.

"Додатково оплачуються логістичні послуги перевізника "Нова Пошта" за доставку на вказану адресу", - нагадали українцям.

Водночас існує перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків (ІНЗ):