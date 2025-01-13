Деякі літери у номерах авто "писати" не можна: які символи заборонені в Україні

У певних випадках в Україні заборонено замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки на транспортний засіб з деякими літерами. Під заборону підпадають також ворожі емблеми та символіка.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.
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У ГСЦ МВС нагадали, що 21 квітня 2023 року постанова Кабінету міністрів України №367 внесла деякі зміни до іншої постанови - №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".
Відтоді, згідно із законодавством, під заборону потрапили літери латинського алфавіту "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку машини має натяк на символіку повномасштабного воєнного російського вторгнення на територію України.
Йдеться про використання цих літер:
Приклади вживання літер на індивідуальних номерних знаках (інфографіка: hsc.gov.ua)
Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.
Крім того, на українських номерних знаках не може бути:
"Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться", - зауважили у Головному сервісному центрі МВС.
Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу, який виготовляється за індивідуальним замовленням власника.
Напис на ньому:
"Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено й виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію", - пояснили у МВС.
Згідно з правилами оформлення індивідуальних номерних знаків, вартість їхнього виготовлення така:
Окремо зазначається вартість логістичних витрат ДП "ІНФОТЕХ" - доставки на відділення "Нової Пошти" - 500 гривень.
"Додатково оплачуються логістичні послуги перевізника "Нова Пошта" за доставку на вказану адресу", - нагадали українцям.
Водночас існує перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків (ІНЗ):
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати нову машину в Україні (яким має бути алгоритм дій автовласника та що відомо про вартість).
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