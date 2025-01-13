Некоторые буквы в номерах авто "писать" нельзя: какие символы запрещены в Украине

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Что известно о запрете в номерных знаках некоторых букв, эмблем и символов

В ГСЦ МВД напомнили, что 21 апреля 2023 года постановление Кабинета министров Украины №367 внесло некоторые изменения в другое постановление - №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев".

С того времени, согласно законодательству, под запрет попали буквы латинского алфавита "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке машины имеет намек на символику полномасштабного военного российского вторжения на территорию Украины.

Речь идет об использовании этих букв:

или отдельно

или в словах, написанных кириллицей, вместо "З", "С", "В", "Ф"

Примеры употребления букв на индивидуальных номерных знаках (инфографика: hsc.gov.ua)

Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Кроме того, на украинских номерных знаках не может быть:

эмблем органов государства-террориста

эмблем Вооруженных сил РФ (сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и т.д.)

"О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет", - отметили в Главном сервисном центре МВД.

Цена индивидуальных номерных знаков и когда в изготовлении могут отказать

Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства, который изготавливается по индивидуальному заказу владельца.

Надпись на нем:

уникальна

не может повторяться

"Поэтому, если желаемый номерной знак уже был заказан и изготовлен ранее, то владельцу транспортного средства придется придумать другую комбинацию", - объяснили в МВД.

Согласно правилам оформления индивидуальных номерных знаков, стоимость их изготовления такова:

300 гривен - три символа (минимальный заказ)

90 гривен - каждый последующий (до восьми символов)

500 гривен - графический элемент

340,02 гривны - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто)

154,80 гривны - стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла)

Отдельно отмечается стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" - доставки на отделение "Новой Почты" - 500 гривен.

"Дополнительно оплачиваются логистические услуги перевозчика "Новая Почта" за доставку на указанный адрес", - напомнили украинцам.

Вместе с тем существует перечень оснований для отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков (ИНЗ):