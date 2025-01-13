Некоторые буквы в номерах авто "писать" нельзя: какие символы запрещены в Украине

В определенных случаях в Украине запрещено заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки на транспортное средство с некоторыми буквами. Под запрет подпадают также вражеские эмблемы и символика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
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В ГСЦ МВД напомнили, что 21 апреля 2023 года постановление Кабинета министров Украины №367 внесло некоторые изменения в другое постановление - №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев".
С того времени, согласно законодательству, под запрет попали буквы латинского алфавита "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке машины имеет намек на символику полномасштабного военного российского вторжения на территорию Украины.
Речь идет об использовании этих букв:
Примеры употребления букв на индивидуальных номерных знаках (инфографика: hsc.gov.ua)
Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.
Кроме того, на украинских номерных знаках не может быть:
"О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет", - отметили в Главном сервисном центре МВД.
Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства, который изготавливается по индивидуальному заказу владельца.
Надпись на нем:
"Поэтому, если желаемый номерной знак уже был заказан и изготовлен ранее, то владельцу транспортного средства придется придумать другую комбинацию", - объяснили в МВД.
Согласно правилам оформления индивидуальных номерных знаков, стоимость их изготовления такова:
Отдельно отмечается стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" - доставки на отделение "Новой Почты" - 500 гривен.
"Дополнительно оплачиваются логистические услуги перевозчика "Новая Почта" за доставку на указанный адрес", - напомнили украинцам.
Вместе с тем существует перечень оснований для отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков (ИНЗ):
Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать новую машину в Украине (каким должен быть алгоритм действий автовладельца и что известно о стоимости).
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