Деякі літери у номерах авто "писати" не можна: які символи заборонені в Україні
У певних випадках в Україні заборонено замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки на транспортний засіб з деякими літерами. Під заборону підпадають також ворожі емблеми та символіка.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.
Зміст
- Що відомо про заборону в номерних знаках деяких літер, емблем і символів
- Ціна індивідуальних номерних знаків і коли у виготовленні можуть відмовити
Що відомо про заборону в номерних знаках деяких літер, емблем і символів
У ГСЦ МВС нагадали, що 21 квітня 2023 року постанова Кабінету міністрів України №367 внесла деякі зміни до іншої постанови - №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".
Відтоді, згідно із законодавством, під заборону потрапили літери латинського алфавіту "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку машини має натяк на символіку повномасштабного воєнного російського вторгнення на територію України.
Йдеться про використання цих літер:
- або окремо
- або у словах, написаних кирилицею, замість "З", "С", "В", "Ф"
Приклади вживання літер на індивідуальних номерних знаках (інфографіка: hsc.gov.ua)
Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.
Крім того, на українських номерних знаках не може бути:
- емблем органів держави-терориста
- емблем Збройних сил РФ (сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо)
"Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться", - зауважили у Головному сервісному центрі МВС.
Ціна індивідуальних номерних знаків і коли у виготовленні можуть відмовити
Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу, який виготовляється за індивідуальним замовленням власника.
Напис на ньому:
- унікальний
- не може повторюватись
"Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено й виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію", - пояснили у МВС.
Згідно з правилами оформлення індивідуальних номерних знаків, вартість їхнього виготовлення така:
- 300 гривень - три символи (мінімальне замовлення)
- 90 гривень - кожний наступний (до восьми символів)
- 500 гривень - графічний елемент
- 340,02 гривень - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто)
- 154,80 гривень - вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла)
Окремо зазначається вартість логістичних витрат ДП "ІНФОТЕХ" - доставки на відділення "Нової Пошти" - 500 гривень.
"Додатково оплачуються логістичні послуги перевізника "Нова Пошта" за доставку на вказану адресу", - нагадали українцям.
Водночас існує перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків (ІНЗ):
- подання неповного пакета документів
- відсутність відомостей про транспортний засіб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів
- невідповідність документів установленим вимогам
- перебування транспортного засобу або його власника в розшуку
- наявність в ІНЗ повної або скороченої назви органу державної влади
- наявність в ІНЗ зображення державних символів України (інших країн чи міжнародних організацій)
- наявність в ІНЗ напису дискримінаційного характеру (за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання)
- наявність в ІНЗ напису ненормативного походження тощо
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати нову машину в Україні (яким має бути алгоритм дій автовласника та що відомо про вартість).
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