ua en ru
Пн, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Деякі літери у номерах авто "писати" не можна: які символи заборонені в Україні

Понеділок 13 січня 2025 10:46
UA EN RU
Деякі літери у номерах авто "писати" не можна: які символи заборонені в Україні В Україні деякі символи у номерних знаках заборонені (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У певних випадках в Україні заборонено замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки на транспортний засіб з деякими літерами. Під заборону підпадають також ворожі емблеми та символіка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

Зміст

Що відомо про заборону в номерних знаках деяких літер, емблем і символів

У ГСЦ МВС нагадали, що 21 квітня 2023 року постанова Кабінету міністрів України №367 внесла деякі зміни до іншої постанови - №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".

Відтоді, згідно із законодавством, під заборону потрапили літери латинського алфавіту "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаку машини має натяк на символіку повномасштабного воєнного російського вторгнення на територію України.

Йдеться про використання цих літер:

  • або окремо
  • або у словах, написаних кирилицею, замість "З", "С", "В", "Ф"

Деякі літери у номерах авто &quot;писати&quot; не можна: які символи заборонені в Україні

Приклади вживання літер на індивідуальних номерних знаках (інфографіка: hsc.gov.ua)

Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Крім того, на українських номерних знаках не може бути:

  • емблем органів держави-терориста
  • емблем Збройних сил РФ (сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо)

"Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться", - зауважили у Головному сервісному центрі МВС.

Ціна індивідуальних номерних знаків і коли у виготовленні можуть відмовити

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу, який виготовляється за індивідуальним замовленням власника.

Напис на ньому:

  • унікальний
  • не може повторюватись

"Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено й виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію", - пояснили у МВС.

Згідно з правилами оформлення індивідуальних номерних знаків, вартість їхнього виготовлення така:

  • 300 гривень - три символи (мінімальне замовлення)
  • 90 гривень - кожний наступний (до восьми символів)
  • 500 гривень - графічний елемент
  • 340,02 гривень - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто)
  • 154,80 гривень - вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла)

Окремо зазначається вартість логістичних витрат ДП "ІНФОТЕХ" - доставки на відділення "Нової Пошти" - 500 гривень.

"Додатково оплачуються логістичні послуги перевізника "Нова Пошта" за доставку на вказану адресу", - нагадали українцям.

Водночас існує перелік підстав для відмови у виготовленні комплекту індивідуальних номерних знаків (ІНЗ):

  • подання неповного пакета документів
  • відсутність відомостей про транспортний засіб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів
  • невідповідність документів установленим вимогам
  • перебування транспортного засобу або його власника в розшуку
  • наявність в ІНЗ повної або скороченої назви органу державної влади
  • наявність в ІНЗ зображення державних символів України (інших країн чи міжнародних організацій)
  • наявність в ІНЗ напису дискримінаційного характеру (за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання)
  • наявність в ІНЗ напису ненормативного походження тощо

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати нову машину в Україні (яким має бути алгоритм дій автовласника та що відомо про вартість).

Читайте також, скільки коштують різні номери авто в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Автомобільний рух Війна в Україні Поради водіям
NEWS
Трамп і його команда. Хто стане ключовими фігурами в адміністрації нового президента США
Трамп і його команда. Хто стане ключовими фігурами в адміністрації нового президента США
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію