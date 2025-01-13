Некоторые буквы в номерах авто "писать" нельзя: какие символы запрещены в Украине
В определенных случаях в Украине запрещено заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки на транспортное средство с некоторыми буквами. Под запрет подпадают также вражеские эмблемы и символика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
Содержание
- Что известно о запрете в номерных знаках некоторых букв, эмблем и символов
- Цена индивидуальных номерных знаков и когда в изготовлении могут отказать
Что известно о запрете в номерных знаках некоторых букв, эмблем и символов
В ГСЦ МВД напомнили, что 21 апреля 2023 года постановление Кабинета министров Украины №367 внесло некоторые изменения в другое постановление - №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев".
С того времени, согласно законодательству, под запрет попали буквы латинского алфавита "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке машины имеет намек на символику полномасштабного военного российского вторжения на территорию Украины.
Речь идет об использовании этих букв:
- или отдельно
- или в словах, написанных кириллицей, вместо "З", "С", "В", "Ф"
Примеры употребления букв на индивидуальных номерных знаках (инфографика: hsc.gov.ua)
Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.
Кроме того, на украинских номерных знаках не может быть:
- эмблем органов государства-террориста
- эмблем Вооруженных сил РФ (сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и т.д.)
"О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет", - отметили в Главном сервисном центре МВД.
Цена индивидуальных номерных знаков и когда в изготовлении могут отказать
Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства, который изготавливается по индивидуальному заказу владельца.
Надпись на нем:
- уникальна
- не может повторяться
"Поэтому, если желаемый номерной знак уже был заказан и изготовлен ранее, то владельцу транспортного средства придется придумать другую комбинацию", - объяснили в МВД.
Согласно правилам оформления индивидуальных номерных знаков, стоимость их изготовления такова:
- 300 гривен - три символа (минимальный заказ)
- 90 гривен - каждый последующий (до восьми символов)
- 500 гривен - графический элемент
- 340,02 гривны - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто)
- 154,80 гривны - стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла)
Отдельно отмечается стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" - доставки на отделение "Новой Почты" - 500 гривен.
"Дополнительно оплачиваются логистические услуги перевозчика "Новая Почта" за доставку на указанный адрес", - напомнили украинцам.
Вместе с тем существует перечень оснований для отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков (ИНЗ):
- подача неполного пакета документов
- отсутствие сведений о транспортном средстве в Едином государственном реестре транспортных средств
- несоответствие документов установленным требованиям
- нахождение транспортного средства или его владельца в розыске
- наличие в ИНЗ полного или сокращенного названия органа государственной власти
- наличие в ИНЗ изображения государственных символов Украины (других стран или международных организаций)
- наличие в ИНЗ надписи дискриминационного характера (по признакам языка, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, социального и имущественного положения, пола, образования, рода и характера занятий, места жительства)
- наличие в ИНЗ надписи ненормативного происхождения и т. п.
Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать новую машину в Украине (каким должен быть алгоритм действий автовладельца и что известно о стоимости).
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