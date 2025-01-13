ua en ru
Пн, 13 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Некоторые буквы в номерах авто "писать" нельзя: какие символы запрещены в Украине

Понедельник 13 января 2025 10:46
UA EN RU
Некоторые буквы в номерах авто "писать" нельзя: какие символы запрещены в Украине В Украине некоторые символы в номерных знаках запрещены (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В определенных случаях в Украине запрещено заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки на транспортное средство с некоторыми буквами. Под запрет подпадают также вражеские эмблемы и символика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Содержание

Что известно о запрете в номерных знаках некоторых букв, эмблем и символов

В ГСЦ МВД напомнили, что 21 апреля 2023 года постановление Кабинета министров Украины №367 внесло некоторые изменения в другое постановление - №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев".

С того времени, согласно законодательству, под запрет попали буквы латинского алфавита "Z" и "V", использование которых в индивидуальном номерном знаке машины имеет намек на символику полномасштабного военного российского вторжения на территорию Украины.

Речь идет об использовании этих букв:

  • или отдельно
  • или в словах, написанных кириллицей, вместо "З", "С", "В", "Ф"

Некоторые буквы в номерах авто &quot;писать&quot; нельзя: какие символы запрещены в Украине

Примеры употребления букв на индивидуальных номерных знаках (инфографика: hsc.gov.ua)

Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Кроме того, на украинских номерных знаках не может быть:

  • эмблем органов государства-террориста
  • эмблем Вооруженных сил РФ (сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения и т.д.)

"О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет", - отметили в Главном сервисном центре МВД.

Цена индивидуальных номерных знаков и когда в изготовлении могут отказать

Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства, который изготавливается по индивидуальному заказу владельца.

Надпись на нем:

  • уникальна
  • не может повторяться

"Поэтому, если желаемый номерной знак уже был заказан и изготовлен ранее, то владельцу транспортного средства придется придумать другую комбинацию", - объяснили в МВД.

Согласно правилам оформления индивидуальных номерных знаков, стоимость их изготовления такова:

  • 300 гривен - три символа (минимальный заказ)
  • 90 гривен - каждый последующий (до восьми символов)
  • 500 гривен - графический элемент
  • 340,02 гривны - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто)
  • 154,80 гривны - стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла)

Отдельно отмечается стоимость логистических расходов ГП "ИНФОТЕХ" - доставки на отделение "Новой Почты" - 500 гривен.

"Дополнительно оплачиваются логистические услуги перевозчика "Новая Почта" за доставку на указанный адрес", - напомнили украинцам.

Вместе с тем существует перечень оснований для отказа в изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков (ИНЗ):

  • подача неполного пакета документов
  • отсутствие сведений о транспортном средстве в Едином государственном реестре транспортных средств
  • несоответствие документов установленным требованиям
  • нахождение транспортного средства или его владельца в розыске
  • наличие в ИНЗ полного или сокращенного названия органа государственной власти
  • наличие в ИНЗ изображения государственных символов Украины (других стран или международных организаций)
  • наличие в ИНЗ надписи дискриминационного характера (по признакам языка, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, социального и имущественного положения, пола, образования, рода и характера занятий, места жительства)
  • наличие в ИНЗ надписи ненормативного происхождения и т. п.

Напомним, ранее мы рассказывали, как зарегистрировать новую машину в Украине (каким должен быть алгоритм действий автовладельца и что известно о стоимости).

Читайте также, сколько стоят разные номера авто в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Автомобильное движение Война в Украине Советы водителям
NEWS
Трамп и его команда. Кто станет ключевыми фигурами в администрации нового президента США
Трамп и его команда. Кто станет ключевыми фигурами в администрации нового президента США
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации