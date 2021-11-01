Девять спасателей погибли при обвале пещеры в Бразилии

Девять пожарных погибли в результате обвала в пещере в штате Сан-Паулу. Инцидент произошел во время учений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter спасательной службы .

Обрушение пород в пещере Итамбе произошло в воскресенье утром в тот момент, когда пожарные проводили внутри тренировку.

По данным, которые приводит пожарная служба, в учениях принимали участие 28 человек.

"Девять человек погибли, один был спасен и доставлен в отделение интенсивной терапии. Других пострадавших на месте не осталось", - говорится в сообщении.