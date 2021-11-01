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Дев'ять рятувальників загинули під час обвалення печери в Бразилії

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Бразилія, Понеділок 01 листопада 2021 03:59
Дев'ять рятувальників загинули під час обвалення печери в Бразилії Фото: у Бразилії дев'ять пожежників загинули при обвалі печери (https://twitter.com/pmesp)
Автор: Артур Родивилов

Дев'ять пожежників загинули унаслідок обвалу в печері в штаті Сан-Паулу. Інцидент стався під час навчань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter рятувальної служби.

Обвалення порід в печері Ітамбе сталося в неділю вранці в той момент, коли пожежники проводили всередині тренування.

За даними, які наводить пожежна служба, в навчаннях брали участь 28 осіб.

"Дев'ять людей загинули, один був врятований і доставлений у відділення інтенсивної терапії. Інших постраждалих на місці не залишилося", - йдеться в повідомленні.

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