Дев'ять порушень "тиші" на Донбасі: бойовики застосували артилерію біля Водяного

У середу, 15 грудня, збройні формування Росії дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 5 з яких із забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Зокрема, біля Первомайського бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів, в напрямку Луганського - з великокаліберних кулеметів, в районі Шумів - з мінометів калібру 82 мм.

У бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

У районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм.

Біля Причепилівки противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, у напрямку Новолуганського - зі стрілецької зброї.

Близько Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. З початку доби зафіксували один обстріл. У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.