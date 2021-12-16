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Дев'ять порушень "тиші" на Донбасі: бойовики застосували артилерію біля Водяного

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Донбас, Четвер 16 грудня 2021 07:50
Дев'ять порушень "тиші" на Донбасі: бойовики застосували артилерію біля Водяного Фото: бойовики на Донбасі дев'ять разів відкривали вогонь (facebook.com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

У середу, 15 грудня, збройні формування Росії дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 5 з яких із забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, біля Первомайського бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів, в напрямку Луганського - з великокаліберних кулеметів, в районі Шумів - з мінометів калібру 82 мм.

У бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

У районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм.

Біля Причепилівки противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, у напрямку Новолуганського - зі стрілецької зброї.

Близько Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь. З початку доби зафіксували один обстріл. У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 14 грудня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих дій отримав поранення український військовий.

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