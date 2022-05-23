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Как за девять лет в Афганистане. Разведка Британии оценила потери РФ в войне против Украины

Фото: потери РФ в Украине превышают потери в Афганистане (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в войне против Украины понесла огромные потери. Число погибших за три месяца приравнялась к количеству жертв за время девятилетней войны в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, РФ несет огромные потери из-за плохой тактики, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости и командного подхода. При этом агрессор не анализирует ошибки, что так же приводит к жертвам.

Руководство России продолжает скрывать потери, однако из-за большого количества погибших делать это все сложнее.

"По мере роста числа жертв в Украине они будут становиться все более очевидными, а общественное недовольство войной и желание ее прекратить могут возрасти", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаб, Россия пытает усилить свои силы устаревшей техникой, поэтому снимает с хранения танки Т-62.

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