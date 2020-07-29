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Девять клубов АПЛ требовали отстранить "Манчестер Сити" от еврокубков

Лозанна , Среда 29 июля 2020 12:25
Девять клубов АПЛ требовали отстранить "Манчестер Сити" от еврокубков
Фото: игроки "Ман Сити" (facebook.com/mancity)
Автор: Вера Олейник

Стали известны детали дела об отмене дисквалификации

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал доклад по делу об отмене двухлетней дисквалификации английского футбольного клуба "Манчестер Сити" в еврокубках. Девять английских клубов обращались с требованием не отменять запрет во время апелляционного процесса.

Об этом сообщает Sky Sports.

В суд обратились клубы, которые могли попасть в еврокубки, желали сохранения дисквалификации конкурента. Этими командами были лондонские "Арсенал", "Бернли", "Челси", "Лестер", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон". Однако отмечается, что "Ман Сити" не делал запрос об отсрочке на время разбирательств.

Также в докладе CAS говорится о том, что "Сити" отказался сотрудничать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который вел расследование финансовой деятельности клуба.

Хотя большинство членов комиссии суда не увидели доказательств утверждению УЕФА, что спонсорский доход клуба был завышен, но за отказ сотрудничать со следствием было принято решение оштрафовать "горожан" на 10 млн евро.

Напомним, УЕФА отреагировал на победу "Манчестер Сити" в деле об отстранении, приняв к сведению вердикт.

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