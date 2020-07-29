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Дев'ять клубів АПЛ вимагали усунути "Манчестер Сіті" від єврокубків

Лозанна , Середа 29 липня 2020 12:25
Дев'ять клубів АПЛ вимагали усунути "Манчестер Сіті" від єврокубків
Фото: гравці "Ман Сіті" (facebook.com/mancity)
Автор: Вера Олейник

Стали відомі деталі справи про скасування дискваліфікації

Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив доповідь у справі про скасування дворічної дискваліфікації англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" в єврокубках. Дев'ять англійських клубів зверталися з вимогою не скасовувати заборону під час апеляційного процесу.

Про це повідомляє Sky Sports.

До суду звернулися клуби, які могли потрапити в єврокубки, бажали збереження дискваліфікації конкурента. Цими командами були лондонські "Арсенал", "Бернлі", "Челсі", "Лестер", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Тоттенхем" і "Вулверхемптон". Проте наголошується, що "Ман Сіті" не робив запит про відстрочення на час розглядів.

Також в доповіді CAS йдеться про те, що "Сіті" відмовився співпрацювати з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який вів розслідування фінансової діяльності клубу.

Хоча більшість членів комісії суду не побачили доказів твердженням УЄФА, що спонсорський дохід клубу був завищений, але за відмову співпрацювати зі слідством було прийнято рішення оштрафувати "городян" на 10 млн євро.

Нагадаємо, УЄФА відреагував на перемогу "Манчестер Сіті" в справі про відсторонення, взявши до відома вердикт.

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