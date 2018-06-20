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Интервью

В Киеве похитительницу двухмесячного ребенка приговорили к 2 годам ограничения свободы

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 17:10
Фото: девушка, которая похитила ребенка (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото: девушка, которая похитила ребенка (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Обвиняемая полностью признала свою вину

21-летнюю жительницу Киева, которая похитила двухмесячного ребенка на Оболони, приговорили к двум годам ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины, а также личность обвиняемой, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Однако суд первой инстанции вынес решение, которым приговорил девушку к ограничению свободы сроком на два года.

Напомним, 20 октября 2017 года злоумышленница похитила из детского сада в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которого в коляске оставил отец.

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Теги публикации: Оболонский район, похищение, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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