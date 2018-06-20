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У Києві викрадачку двомісячної дитини засудили до 2 років обмеження волі

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 17:10
Фото: дівчина, яка викрала дитину (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото: дівчина, яка викрала дитину (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Обвинувачена повністю визнала свою вину

21-річну мешканку Києва, яка викрала двомісячну дитину на Оболоні, засудили до 2 років обмеження волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

"Державний обвинувач, враховуючи обставини справи, тяжкість вчиненого злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, а також особу обвинуваченої, просив суд призначити їй покарання у виді реального позбавлення волі строком на 2 роки", - йдеться у повідомленні.

Однак суд першої інстанції виніс рішення, яким засудив дівчину до обмеження волі строком на два роки.

Нагадаємо, 20 жовтня 2017 року зловмисниця викрала із дитячого садка в Оболонському районі столиці двомісячну дитину, яку у візочку залишив батько.

Даяна Шаль, яка викрала немовля, розповіла, навіщо вона вкрала дитину. За її словами, вона хотіла врятувати дівчинку

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Теги публікації: Оболонский район, похищение, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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