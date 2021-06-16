В Девладово Днепропетровской области завершили строительство амбулатории, - Резниченко

"Современная, светлая, энергоэффективная. Такую амбулаторию возвели "с нуля" для 6,7 тыс. жителей Девладовской громады. Для местных - это качественно новый уровень медицинских услуг", - отметил Резниченко.

Новую амбулаторию разместили в центре поселка, на месте старой поликлиники. Сейчас там завершаются работы во дворе.

В амбулатории оснащены кабинеты для приема пациентов, лаборатория, смотровая, процедурная, манипуляционная. В отдельном крыле - двухкомнатная квартира для семьи врача. Предусмотрели отдельный вход для детей, которых родители будут приводить на осмотр или прививки. Есть и удобства для людей с инвалидностью. Обустроили два пандусы и туалет. Здание утеплили.

Также туда уже завезли новую мебель и оборудование: электрокардиограф, пульсоксиметр, гематологический анализатор для измерения параметров крови, телемедицинское оборудования.

Работы проводились областным и государственным средствами.

"Наша новая амбулатория - яркий пример взаимодействия различных ветвей власти. Сошлись планы президента, главы области и общины. Мы очень довольны", - рассказала председатель Девладовской общины Елена Нелипа.

Медицинскую инфраструктуру Днепропетровщины развивают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".