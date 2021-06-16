У Девладовому Дніпропетровської області завершили будівництво амбулаторії, - Резніченко

"Сучасна, світла, енергоефективна. Таку амбулаторію звели "з нуля" для 6,7 тис. мешканців Девладівської громади. Для місцевих - це якісно новий рівень медичних послуг", - зазначив Резніченко.

Нову амбулаторію розмістили у центрі селища, на місці старої поліклініки. Нині там завершуються роботи на подвір’ї.

В амбулаторії облаштовані кабінети для прийому пацієнтів, лабораторія, оглядова, процедурна, маніпуляційна. В окремому крилі - двокімнатна квартира для сім’ї лікаря. Передбачили окремий вхід для дітей, яких батьки приводитимуть на огляд чи щеплення. Є і зручності для людей з інвалідністю. Облаштували два пандуси та вбиральню. Будівлю утеплили.

Також туди уже завезли нові меблі та обладнання: електрокардіограф, пульсоксиметр, гематологічний аналізатор для вимірювання параметрів крові, телемедичне устаткування.

Роботи проводились обласним та державним коштом.

"Наша нова амбулаторія - яскравий приклад взаємодії різних гілок влади. Зійшлися плани президента, очільника області й громади. Ми дуже задоволені", - розповіла голова Девладівської громади Олена Неліпа.

Медичну інфраструктуру Дніпропетровщини розвивають за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".