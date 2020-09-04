НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти до нуля

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк практически не выходил на рынок, чтобы пополнить резервы

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 августа - сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 11,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив ее в шесть раз по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 68,00 млн долларов.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4486,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1195,10 млн долларов.

Напомним, заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий, заявил, что Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года. В случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.