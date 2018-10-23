Девальвационные и инфляционные ожидания украинцев резко ухудшились, - GfK

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Компания GfK Ukraine обнародовала данные о потребительских настроениях украинцев в сентябре

Индекс потребительских настроений (ИПН) в сентябре 2018 года составил 62,6, что на 2,3 п. выше, чем в августе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.

По данным исследования, индекс текущего личного материального положения составил 49,4, что на 0,4 п. ниже уровня этого индекса в августе; индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 2,1 п. и установился на отметке 71,5. Индекс экономических ожиданий (ІЕО) в сентябре увеличился на 3,2 п. и достиг отметки 64,0.

"В августе и сентябре индекс девальвационных ожиданий вместе с индексом инфляционных ожиданий резко выросли. По нашему мнению, рост этих индексов является скорее эмоциональной краткосрочной реакцией на новости относительно курса гривны. Об этом свидетельствует тот факт, что существенный рост индексов девальвационных и инфляционных ожиданий не привел к ухудшению индекса потребительских настроений в целом. К тому же, в сентябре заметно улучшился индекс ожиданий развития экономики в течение ближайшего года", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросли на 1,9%. По данным статистического ведомства, с начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 5,6%. В годовом измерении (к сентябрю 2017 года) инфляция снизилась до 8,9%. Отметим, что в течение прошлых четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле - дефляцию 0,7%.

Отметим, что Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году - 27,07 грн/доллар, в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.