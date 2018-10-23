Девальваційні і інфляційні очікування українців різко погіршилися, - GfK

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Компанія GfK Ukraine оприлюднила дані щодо споживчих настроїв українців у вересні

Індекс споживчих настроїв (ІСН) у вересні 2018 року склав 62,6, що на 2,3 п. більше, ніж у серпні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії GfK Ukraine.

За даними дослідження, індекс поточного особистого матеріального становища склав 49,4, що на 0,4 п. нижче від рівня цього індексу в серпні; індекс доцільності великих покупок збільшився на 2,1 п. та встановився на позначці 71,5. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у вересні збільшився на 3,2 п. і досяг позначки 64,0.

"У серпні та вересні індекс девальваційних очікувань разом з індексом інфляційних очікувань різко зросли. На нашу думку, зростання цих індексів є скоріше емоційною короткостроковою реакцією на новини щодо курсу гривні. Про це свідчить той факт, що істотне зростання індексів девальваційних та інфляційних очікувань не призвело до погіршення індексу споживчих настроїв загалом. До того ж, у вересні помітно покращився індекс очікувань розвитку економіки протягом найближчого року", - коментують аналітики GfK Ukraine.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у вересні 2018 року порівняно з серпнем зросли на 1,9%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 5,6%. У річному вимірі (до вересня 2017 року) інфляція знизилася до 8,9%. Відзначимо, що упродовж минулих чотирьох місяців Держстат фіксував зниження цін: у травні, червні і серпні - нульову інфляцію, у липні - дефляцію 0,7%.

Відзначимо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.