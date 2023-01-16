В дев'яти областях України зранку вже діють аварійні відключення світла

Дефіцит в енергосистемі України суттєво зріс. На 11.00 аварійні відключення діють вже в 9 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9.00 введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10.00 - у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах", - йдеться в повідомленні.
Як додають в компанії, дефіцит в енергосистемі суттєво зріс.
"Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - кажуть в "Укренерго".
Ситуацію, як кажуть енергетики, ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.
Уточнення по ситуації в конкретній області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням: http://bit.ly/3tGVpah.
Як повідомлялось, аварійні відключення світла сьогодні, 16 січня, ввели у Києві та чотирьох областях України. У зв'язку з цим графіки обмежень не працюють.
Раніше у ДТЕК повідомляли, що українцям варто готуватися до "важких днів", оскільки РФ під час останньої атаки завдала суттєвих ушкоджень електромережі.
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