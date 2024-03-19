Дев’ять підприємств "Метінвесту" увійшли до рейтингу найкращих компаній України

Під час складання Індексу компанія Опендатабот враховувала як фінансову звітність компаній за 2023 рік, так і ділову репутацію бізнесів - зокрема, до рейтингу не потрапили підсанкційні компанії або бізнеси, що мають власників із рф.

До десятки найкращих бізнесів у чотирьох категоріях ввійшли відразу дев’ять підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова.

У категорії "Переробна промисловість" - "Запоріжсталь" (№1), "Каметсталь" (№2) та "Запоріжкокс" (№9), у категорії "Добувна промисловість" - шахтоуправління "Покровське" (№3), Північний ГЗК (№6), Свято-Варваринська збагачувальна фабрика (№9) та Центральний ГЗК (№10). Метінвест-СМЦ здобув десяте місце у категорії "Оптова торгівля", а керівна компанія групи "Метінвест Холдинг" стала другою у категорії "Професійна, наукова та технічна діяльність".

"Побудований на фінансовій звітності та виторгу компаній Індекс Опендатабота дає повну картину того, що відбувалось з українським бізнесом у 2023 році", - коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

Нагадаємо, днями стало відомо, що група "Метінвест" завершила 2023 рік з консолідованим чистим збитком в розмірі $194 млн.

Водночас, за цей рік компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів. Також від початку повномасштабної війни компанія спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн - на потреби армії.