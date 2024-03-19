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Девять предприятий "Метинвеста" вошли в рейтинг лучших компаний Украины

Фото: девять предприятий "Метинвеста" вошли в рейтинг лучших компаний Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Сервис мониторинга Опендатабот опубликовал Индекс лучших предприятий Украины – 2024. В список попали крупнейшие украинские бизнесы, имеющие безупречную деловую репутацию, по 10 компаний в каждой из категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сервиса.

При составлении Индекса компания Опендатабот учитывала как финансовую отчетность компаний за 2023 год, так и деловую репутацию бизнесов - в частности, в рейтинг не попали подсанкционные компании или бизнесы, имеющие владельцев из России.

В десятку лучших бизнесов в четырех категориях вошли сразу девять предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова.

В категории "Перерабатывающая промышленность" - "Запорожсталь" (№1), "Каметсталь" (№2) и "Запорожкокс" (№9), в категории "Добывающая промышленность" - шахтоуправление "Покровское" (№3), Северный ГОК ( №6), Свято-Варваринская обогатительная фабрика (№9) и Центральный ГОК (№10). Метинвест-СМЦ завоевал десятое место в категории "Оптовая торговля", а управляющая компания группы "Метинвест Холдинг" стала второй в категории "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

"Построенный на финансовой отчетности и выручке компаний Индекс Опендатабота дает полную картину происходящего с украинским бизнесом в 2023 году", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

Напомним, на днях стало известно, что группа "Метинвест" завершила 2023 год с консолидированным чистым убытком в размере $194 млн.

В то же время за этот год компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. Также с начала полномасштабной войны компания направила на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн – на нужды армии.

Сервис мониторинга Опендатабот опубликовал Индекс лучших предприятий Украины – 2024. В список попали крупнейшие украинские бизнесы, имеющие безупречную деловую репутацию, по 10 компаний в каждой из категорий.

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Метинвест