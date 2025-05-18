Дев'ять годин тривоги у Києві та рекорд по дронах: що відомо про масовану атаку РФ

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Скільки дронів запустили окупанти по Україні?

Чи були "прильоти" в Києві, скільки тривала тривога?

Які наслідки атаки у Київській області?

Чи постраждали інші регіони внаслідок удару дронів?

Скільки дронів випустила РФ

У ніч проти 18 травня російські війська атакували Україну за допомогою 273 безпілотників типу Shahed та інших типів. Це новий рекорд за кількістю дронів, як окупанти випустили за одну ніч. Минулий рекорд був 23 лютого 2025 року, тоді РФ випустила по Україні 267 безпілотників.

Цієї ночі повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Силам ППО вдалося збити 88 ворожих дронів на сході, півночі та в центрі країни. Ще 128 безпілотників-імітаторів - зникли з радарів, не завдавши шкоди (локаційно втрачені).

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав сьогоднішню ніч непростою і зазначив, що РФ використовує атаки для залякування.

"Непроста ніч, росіяни завжди використовували війну та атаки для того, щоб всіх залякувати в перемовинах. Саме тому вони роблять все, щоб уникнути припинення вогню, бо війна - це інструмент маніпуляцій", - написав Коваленко в Telegram.

Київ

Повітряна тривога у Києві тривала 8 годин 54 хвилини. Найдовша тривога у Києві була 9 годин 56 хвилин. У мережі публікували кадри з метро столиці, де зранку зібрався натовп людей через дрон, який кружляв над містом.



У Києві кілька разів за ніч лунали вибухи, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

На щастя, нічна атака для Києва обійшлася без жертв та постраждалих. Проте у двох районах столиці зафіксували наслідки атаки:

Голосіївський район - зафіксовано падіння уламків збитого ворожого дрона, пошкоджено дах нежитлової будівлі;

Солом'янський район - пошкодження скління вікон квартири житлового будинку.

Київська область

Ворожа атака у Київській області забрала життя жінки, також є постраждалі. Як повідомляли місцева влада і ДСНС, зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах.

Фото: ДСНС показала наслідки атаки на Київську область (t.me/dsns_telegram)

В Обухівському районі зруйновано житловий будинок, загинула жінка 1997 року народження. Поранення отримали троє осіб: 1966, 1964 років народження та дитина 2019 року народження. За даними поліції, пошкоджено пʼять багатоповерхових будинків та автомобіль. Горіли гаражі.

Фото: у Київській області є жертва та поранені (t.me/kyivregionpolice)

Варто зазначити, поліція та прокуратура повідомляють, що серед постраждалих чотирирічний хлопчик. ДСНС вказує, що постраждала дитина 2019 року народження.

Фото: серед постраждалих у Київській області - дитина (t.me/pgo_gov_ua)

У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки зруйновано склад (500 кв.м) та господарчу будівлю, пошкоджено приватний будинок. Виникла пожежа у медцентрі на площі 5000 кв.м.



Інші регіони

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, над регіоном сили ППО ввечері 17 травня знищили п'ять дронів. По Межівській громаді Синельниківського району ворог вдарив БпЛА. Там пошкоджені господарська споруда і приватні будинки.

Також Повітряні сили повідомили, що внаслідок російської атаки дронів постраждала Донецька область. Але інформації про наслідки поки немає.