Девять часов тревоги в Киеве и рекорд по дронам: что известно о массированной атаке РФ

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Сколько дронов запустили оккупанты по Украине?

Были ли "прилеты" в Киеве, сколько длилась тревога?

Какие последствия атаки в Киевской области?

Пострадали ли другие регионы в результате удара дронов?

Сколько дронов выпустила РФ

В ночь на 18 мая российские войска атаковали Украину с помощью 273 беспилотников типа Shahed и других типов. Это новый рекорд по количеству дронов, которые оккупанты выпустили за одну ночь. Прошлый рекорд был 23 февраля 2025 года, тогда РФ выпустила по Украине 267 беспилотников.

Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Силам ПВО удалось сбить 88 вражеских дронов на востоке, севере и в центре страны. Еще 128 беспилотников-имитаторов - исчезли с радаров, не нанеся вреда (локационно потеряны).

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал сегодняшнюю ночь непростой и отметил, что РФ использует атаки для запугивания.

"Непростая ночь, россияне всегда использовали войну и атаки для того, чтобы всех запугивать в переговорах. Именно поэтому они делают все, чтобы избежать прекращения огня, потому что война - это инструмент манипуляций", - написал Коваленко в Telegram.

Киев

Воздушная тревога в Киеве длилась 8 часов 54 минуты. Самая длинная тревога в Киеве была 9 часов 56 минут. В сети публиковали кадры из метро столицы, где утром собралась толпа людей из-за дрона, который летал над городом.



В Киеве несколько раз за ночь раздавались взрывы, в городе работали силы противовоздушной обороны.

К счастью, ночная атака для Киева обошлась без жертв и пострадавших. Однако в двух районах столицы зафиксировали последствия атаки:

Голосеевский район - зафиксировано падение обломков сбитого вражеского дрона, повреждена крыша нежилого здания;

Соломенский район - повреждение остекления окон квартиры жилого дома.

Киевская область

Вражеская атака в Киевской области унесла жизнь женщины, также есть пострадавшие. Как сообщали местные власти и ГСЧС, зафиксированы разрушения и пожары в нескольких общинах.

Фото: ГСЧС показала последствия атаки на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)

В Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 года рождения. Ранения получили три человека: 1966, 1964 годов рождения и ребенок 2019 года рождения. По данным полиции, повреждены пять многоэтажных домов и автомобиль. Горели гаражи.

Фото: в Киевской области есть жертва и раненые (t.me/kyivregionpolice)

В Фастовском районе разрушен склад (500 кв.м) и хозяйственное здание, поврежден частный дом. Возник пожар в медцентре на площади 5000 кв.м.



Другие регионы

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, над регионом силы ПВО вечером 17 мая уничтожили пять дронов. По Межевской громаде Синельниковского района враг ударил БпЛА. Там повреждены хозяйственная постройка и частные дома.

Также Воздушные силы сообщили, что в результате российской атаки дронов пострадала Донецкая область. Но информации о последствиях пока нет.