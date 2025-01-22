Дев'ять авіаударів за 15 хвилин. РФ цілий день б'є по Костянтинівці, є жертва і поранені

Обстріли Донецької області

В Донецькій області тривають найзапекліші бої. Російські війська намагаються вийти на кордон Донецької та Луганської областей, але їм це не вдається.

На даний час російські окупанти найбільше атакують на Покровському напрямку. Також боїв не меншає на Лиманському, Торецькому і Новопавлівському напрямках.

Окрім цього, окупанти постійно обстрілюють мешканців Донецької області в містах та селах, розташований на лінії фронту. Зокрема, Костянтинівка потерпає від обстрілів не вперше, але останнім часом загарбники активізувались.

Зокрема, у листопаді РФ скинула дві авіабомби на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Поранення отримали шість людей.

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