Девять авиаударов за 15 минут. РФ целый день бьет по Константиновке, есть жертва и раненые

Обстрел из артиллерии

Сначала оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке.

"Женщина 59 лет и 74-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии", - рассказали в прокуратуре.

Авиаудар по городу

Через некоторое время российская армия повторила атаку.

"В течение 15 минут враг нанес по городу 9 авиаударов. Предварительно, войска РФ использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате обстрела погиб 58-летний гражданин", - рассказали в ведомстве.

Также получили травмы пять жителей в возрасте 52, 62, 64, 76 и 91 год. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения туловища и конечностей.

Последствия обстрела Константиновки (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)