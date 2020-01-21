Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подпишут меморандум, - нардеп

Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и АО "Укрзализныця" в среду, 22 января, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) планируют подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом следует из письма-приглашения на церемонию подписания, копию которого на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат Украины, член транспортного комитета Верховной Рады Украины Александр Скичко.

Нардеп отметил, что сотрудничество украинской и немецкой ж/д компаний не предполагает приватизацию первой, а будет заключаться в организации новой формы управления "Укрзализныцей".

"Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", - написал Скичко.

По информации Скично, после подписания на украинской железной дороге все изменится за один день. "Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - резюмировал народный избранник.

Как ранее писало РБК-Украина, преставители немецкого концерна Deutsche Bahn намерены были провести встречу в Киеве с правительством Украины и крупнейшим украинским ж/д перевозчиком "Укрзализныцей" для проработки вопроса стратегического партнерства.

В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Министерству инфраструктуры Украины разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который бы предусматривал разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.