ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подпишут меморандум, - нардеп

Новости » Экономика     21.01.2020 - 19:12
Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подпишут меморандум, - нардеп
Фото: иллюстративное фото (facebook.com)

Меморандум могут подписать уже 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и АО "Укрзализныця" в среду, 22 января, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) планируют подписать меморандум о сотрудничестве. Об этом следует из письма-приглашения на церемонию подписания, копию которого на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат Украины, член транспортного комитета Верховной Рады Украины Александр Скичко.

Нардеп отметил, что сотрудничество украинской и немецкой ж/д компаний не предполагает приватизацию первой, а будет заключаться в организации новой формы управления "Укрзализныцей".

"Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений", - написал Скичко.

Deutsche Bahn и &quot;Укрзализныця&quot; подпишут меморандум, - нардеп

По информации Скично, после подписания на украинской железной дороге все изменится за один день. "Для этого нужно провести много работы и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - резюмировал народный избранник.

Как ранее писало РБК-Украина, преставители немецкого концерна Deutsche Bahn намерены были провести встречу в Киеве с правительством Украины и крупнейшим украинским ж/д перевозчиком "Укрзализныцей" для проработки вопроса стратегического партнерства.

В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Министерству инфраструктуры Украины разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который бы предусматривал разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.

Кравцов может уйти с поста главы УЗ на топ-должность в Мининфраструктуры Deutsche Bahn встретится в Киеве с УЗ для инвестирования в отрасль, – экс-депутат Бундестага
Новости Украины Укрзализныця
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь