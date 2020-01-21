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Deutsche Bahn і "Укрзалізниця" підпишуть меморандум, - нардеп

Новини » Економіка     21.01.2020 - 19:12
Deutsche Bahn і "Укрзалізниця" підпишуть меморандум, - нардеп
Фото: ілюстративне фото (facebook.com)

Меморандум можуть підписати вже 22 січня в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn і АТ "Укрзалізниця" у середу, 22 січня, в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) планують підписати меморандум про співпрацю. Про це випливає з листа-запрошення на церемонію підписання, копію якого на своїй сторінці в Facebook оприлюднив народний депутат України, член транспортного комітету Верховної Ради України Олександр Скічко.

Нардеп зазначив, що співпраця української та німецької залізничних компаній не передбачає приватизацію першої, а буде полягати в організації нової форми управління "Укрзалізницею".

"Готується масштабний проект по співробітництву "Укрзалізниці" і найбільшого німецького залізничного оператора Deutsche Bahn. Відразу відповім, що це не приватизація і не концесія. Мова йде про залучення німецьких експертів, досвіду, управлінських і технологічних рішень", - написав Скічко.

Deutsche Bahn і &quot;Укрзалізниця&quot; підпишуть меморандум, - нардеп

За інформацією Скічко, після підписання на українській залізниці усе не зміниться за один день. "Для цього потрібно провести багато роботи і співпраця з німцями стане потужною основою для змін", - резюмував народний обранець.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, преставники німецького концерну Deutsche Bahn мали намір провести зустріч у Києві з урядом України і найбільшим українським ж/д перевізником "Укрзалізницею" для опрацювання питання стратегічного партнерства.

У вересні 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Міністерства інфраструктури України розробити план реструктуризації "Укрзалізниці", який би передбачав поділ компанії на трьох операторів: інфраструктурного, вантажного і пасажирського, а також виробничий блок.

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