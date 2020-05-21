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Детские садики в Киеве начнут работать с 1 июня

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 12:39
Детские садики в Киеве начнут работать с 1 июня
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Также частично возобновят учебный процесс в вузах и профучилищах

С 1 июня в Киеве возобновят работу детские сады. Также возобновится обучения выпускников в школах и вузах.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, постепенное возобновление учебного процесса в учреждениях образования состоится в рамках смягчения карантина.

"С 1 июня в столице начнут работать детские сады и школы для выпускников 11 классов, сдающих ВНО, а также учреждения профессионально технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов", - заявил Кличко.

Напомним, вчера Кабинет министров разрешил открытие детсадов с 25 мая. В свою очередь городские власти Киева заявили, что открытие садиков и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства.

Ранее в Министерстве здравоохранения опубликовали условия работы детсадов. В частности, температурный скрининг детей необходимо проводить при входе в (начальное) заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Также Минздрав рекомендует убирать помещения и проводить дезинфекцию поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КиевКиевшколадетский сад
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