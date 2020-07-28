Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях

Фото: дети (РБК-Украина)

Названо условие работы детских лагерей

Датой, когда заработают детские лагеря, является 1 августа. Впрочем, их работа будет разрешена, если регион находится в зеленой и желтой зонах, а не оранжевой и красной.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Он напомнил, что украинские области поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

Зеленая зона - нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно придерживаться социальной дистанции, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров.

Желтая зона - это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Красная зона - это самая критическая, в которой закрывается все, как было в марте-апреле на территории всего государства.

Существуют показатели Минздрава - уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд растет хотя бы один из этих показателей.

Напомним, Минздрав изменил перечень не готовых к ослаблению карантина областей.

Отметим, что Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.