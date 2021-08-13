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В детсадах Украины за год обнаружили 5 вспышек кишечной инфекции, отравились более 60 детей

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Украина, Пятница 13 августа 2021 14:47
В детсадах Украины за год обнаружили 5 вспышек кишечной инфекции, отравились более 60 детей Фото: в детсадах Украины за год обнаружили 5 вспышек кишечной инфекции (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

С начала текущего года в Украине зарегистрировали пять вспышек острой кишечной инфекции (норовирусной болезни). Все случаи были зафиксированы в детских садах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

По информации ведомства, всего пострадало 69 человек, 64 из них - дети.

Так, в садике г. Кривой Рог заболело 5 детей. Все больные перенесли болезнь в легкой форме.

В частности, в Тернопольской области у 12 воспитанников и 2 работников учреждения дошкольного образования был лабораторно подтвержден диагноз "острая кишечная инфекция норовирусной этиологии". Источник инфекции установить не удалось.

Также в городе Тернополь в течение марта двух детских садах были зафиксированы вспышки норовирусной болезни. Пострадали 2 взрослых и 34 ребенка.

После чего в начале августа в одном из ДОУ города также была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Лабораторно подтверждено 14 случаев.

По информации ЦОЗ, для профилактики норовирусной инфекции рекомендовано:

  • подвергать продукты термической обработке при 85 °C,
  • мыть руки с мылом перед приемом пищи,
  • потреблять кипяченую или воду в бутылках,
  • не употреблять воду из открытых источников.

В случае наличия острой кишечной инфекции необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

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Министерство здравоохранения Украины
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