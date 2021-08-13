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В дитсадках України за рік виявили 5 спалахів кишкової інфекції, отруїлись понад 60 дітей

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Україна, П'ятниця 13 серпня 2021 14:47
В дитсадках України за рік виявили 5 спалахів кишкової інфекції, отруїлись понад 60 дітей Фото: в дитсадках України за рік виявили 5 спалахів кишкової інфекції (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку поточного року в Україні зареєстрували п'ять спалахів гострої кишкової інфекції (норовірусної хвороби). Всі випадки були зафіксовані у дитячих садках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я (ЦОЗ).

За інформацією відомства, всього постраждало 69 людей, 64 з них - діти.

Так, у садочку м. Кривий Ріг захворіло 5 дітей. Всі хворі перенесли хворобу у легкій формі.

Зокрема, у Тернопільській області в 12 вихованців та 2 працівників закладу дошкільної освіти було лабораторно підтверджено діагноз "гостра кишкова інфекція норовірусної етіології". Джерело інфекції встановити не вдалось.

Також у місті Тернопіль протягом березня двох ДНЗ було зафіксовано спалахи норовірусної хвороби. Постраждали 2 дорослих і 34 дитини.

Після чого на початку серпня в одному з ДНЗ міста також було зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Лабораторно підтверджено 14 випадків.

За інформацією ЦОЗ, для профілактики норовірусної інфекції рекомендовано:

  • піддавати харчові продукти термічній обробці при 85 °C,
  • мити руки з милом перед прийманням їжі,
  • споживати кип'ячену чи воду в пляшках,
  • не вживати воду з відкритих джерел.

У разі наявності гострої кишкової інфекції необхідно своєчасно звертатись за медичною допомогою.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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