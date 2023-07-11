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Детонувало до ранку. На захопленому елеваторі Новоолексіївки вночі пролунали вибухи

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Вівторок 11 липня 2023 11:56
Детонувало до ранку. На захопленому елеваторі Новоолексіївки вночі пролунали вибухи Фото: на захопленому елеваторі Новоолексіївки вночі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 11 липня, в тимчасово окупованій Новоолексіївці Херсонської області пролунав вибух в районі елеватора. Детонувало до світанку.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Нічна бавовна у "глибокому типу". Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку", - пише Федоров.

Детонувало до ранку. На захопленому елеваторі Новоолексіївки вночі пролунали вибухи

Фото: на захопленому елеваторі Новоолексіївки вночі пролунали вибухи (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Варто додати, що військове керівництво наразі жодним чином не коментувало цю інформацію.

Детонувало до ранку. На захопленому елеваторі Новоолексіївки вночі пролунали вибухи

Фото: Новоолексіївка (deepstate)

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення частини регіону нашими військовими в листопаді 2022 року, росіяни регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території. Зокрема часто "бавовну" можна побачити й на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Тим часом згідно з даними Генерального штабу, за минулу добу наші воїни ліквідували ще 540 окупантів. З початку війни Росія втратила 235 020 одиниць особового складу.

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