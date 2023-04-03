Детінізація тютюнового ринку може додатково дати держбюджету 15-17 млрд гривень, - Гетманцев

Найбільший потенціал, на думку Гетманцева, на ринках тютюнових виробів і палива. Зокрема, за його прогнозами, детінізація тютюнового ринку може дати держбюджету додатково понад 15 млрд грн.

"З усіх підакцизних галузей найбільший потенціал ми бачимо в детінізації тютюнової галузі. Це приблизно 15-17 млрд грн. І також великий потенціал на ринку палива. Що стосується горілки - то тут потенціал детінізації менше, оскільки загальний обсяг акцизу від алкогольної продукції приблизно в 10 разів нижчий, ніж від тютюнової. Хоча і по алкогольній продукції безперечно є певний резерв детінізації", - заявив він.

Але як пояснює глава податкового комітету, тінізація і ухилення від оподаткування відбувається не на рівні лідерів тютюнового ринку, а на рівні менших компаній, а також нелегальних виробників.

"Тютюнова галузь складається, перш за все, з чотирьох великих міжнародних виробників, яких ми не підозрюємо в ухиленні від оподаткування. Бо якщо це буде відбуватися, ризики від такого ухилення для них будуть неспівставні з вигодами. І ми бачимо, власне, по їхній податковій поведінці, що вона заслуговує на довіру. Це лідери ринку, це білі компанії, це компанії, які сплачують податки в повному обсязі",- пояснив Гетманцев.

Водночас за його словами, підозри викликають окремі менші українські тютюнові компанії - і легальні, і нелегальні.

"Є деякі легальні виробники, які викликають сумніви щодо дотримання ними правил оподаткування. Зокрема, є велика тютюнова фабрика в західній Україні, де нещодавно Бюро економічної безпеки провело обшуки і виявило підакцизного товару без акцизних марок на 80 млн грн. Також є деякі невеликі легальні виробництва, які істотно не впливають на ринок. І є значна частина ринку - нелегальні виробники, які навіть не мають ліцензії. Наприклад, нещодавно Одеська митниця затримала і конфіскувала лінію з виробництва сигарет, яку намагалися нелегально завезти в Україну під виглядом лінії з виробництва мила", - розповідає Гетманцев.

Він також наголосив на неприпустимості ухилення від оподаткування під час війни. Оскільки таким чином відбувається обкрадання української армії, яка захищає Україну і, у тому числі тих бізнесменів, які ухиляються від оподаткування.

"Це спроби підвищити маржинальність свого бізнесу під час війни. Такі дії - це не бізнес. Це злочин", - резюмував нардеп.