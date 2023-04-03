Детенизация табачного рынка может дополнительно дать госбюджету 15-17 млрд гривен, - Гетманцев

Наибольший потенциал, по мнению Гетманцева, на рынках табачных изделий и топлива. В частности, по его прогнозам, детенизация табачного рынка может дать госбюджету дополнительно более 15 млрд. грн.

"Из всех подакцизных отраслей наибольший потенциал мы видим в детенизации табачной отрасли. Это примерно 15-17 млрд грн. И также большой потенциал на рынке топлива. Что касается водки - то здесь потенциал детенизации меньше, поскольку общий объем акциза от алкогольной продукции примерно в 10 раз ниже, чем табачной. Хотя и по алкогольной продукции бесспорно есть определенный резерв детенизации", - заявил он.

Но, как объясняет глава налогового комитета, тенизация и уклонение от налогообложения происходит не на уровне лидеров табачного рынка, а на уровне меньших компаний, а также нелегальных производителей.

"Табачная отрасль состоит, прежде всего, из четырех крупных международных производителей, которых мы не подозреваем в уклонении от налогообложения. Ведь если это будет происходить, риски от такого уклонения для них будут несопоставимы с выгодами. И мы видим, собственно, по их налоговой поведении, что она заслуживает доверия. Это лидеры рынка, это белые компании, это компании, уплачивающие налоги в полном объеме", - пояснил Гетманцев.

В то же время, по его словам, подозрения вызывают отдельные меньшие украинские табачные компании - и легальные, и нелегальные.

Есть некоторые легальные производители, которые вызывают сомнения в соблюдении ими правил налогообложения. В частности, есть крупная табачная фабрика в западной Украине, где недавно Бюро экономической безопасности провело обыски и обнаружило подакцизного товара без акцизных марок на 80 млн грн. Также есть некоторые небольшие легальные производства. , которые существенно не влияют на рынок. И есть значительная часть рынка - нелегальные производители, даже не имеющие лицензии. Например, недавно Одесская таможня задержала и конфисковала линию по производству сигарет, которую пытались нелегально завезти в Украину под видом линии по производству мыла", – рассказывает Гетманцев.

Он также отметил недопустимость уклонения от налогообложения во время войны. Поскольку таким образом происходит обкрадывание украинской армии, которая защищает Украину и, в том числе, уклоняющихся от налогообложения бизнесменов.

"Это попытки повысить маржинальность своего бизнеса во время войны. Такие действия - не бизнес. Это преступление", - резюмировал нардеп.