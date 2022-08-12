Дети продолжают страдать от российской агрессии: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1067 детей. Из них 361 ребенок погиб, еще 706 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Так, 10 августа в результате обстрела Никополя Днепропетровской области получила ранения 13-летняя девочка.
С начала войны больше всего детей пострадали в:
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов оккупантами повреждено 2321 учебных заведений. Из них 286 разрушены полностью.
Напомним, оккупанты снова накрыли огнем два района Днепропетровской области. Пострадали три человека, в том числе ребенок.
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