Дети продолжают погибать из-за российской агрессии: новые данные

Больше всего от российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 67, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 44.

Так, 26 августа в результате вражеского обстрела жилой инфраструктуры поселка Каменка Пологовского района Запорожской области погибли два мальчика: 8 лет и год и 8 месяцев.

Напомним, ночью 28 августа россияне обстреляли Запорожье. Два человека пострадали.

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