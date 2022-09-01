Дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали более 1116 детей. Из них 380 погибли, еще 736 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис гепрокурора.
Так, 31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.
Кроме того, за день до этого в результате артиллерийского обстрела Харькова ранения получили 6-летняя девочка.
С начала войны больше всего детей пострадали в:
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.
Также в Офисе генпрокурора рассказали, что с начала войны из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, российские войска обстреляли десяток населенных пунктов в Донецкой области. В результате погибли пять гражданских, еще 12 получили ранения.
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