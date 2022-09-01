Дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные

Так, 31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.

Кроме того, за день до этого в результате артиллерийского обстрела Харькова ранения получили 6-летняя девочка.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 388;

Харьковской - 203;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Николаевской - 67;

Луганской - 61;

Херсонской - 55;

Запорожской - 46.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.

Также в Офисе генпрокурора рассказали, что с начала войны из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.